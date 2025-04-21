На Рівненщині юнак замінував лікарню: чим все закінчилось

У Рівному 10-річний хлопчик повідомив про мінування лікарні

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Увечері 19 квітня близько 20:30 на службовий телефон одного з медичних закладів у Рівному надійшов анонімний дзвінок із повідомленням про мінування. Працівник лікарні негайно звернувся до поліції.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області.

На місце інциденту прибули працівники поліції, вибухотехніки, кінологи та рятувальники. З будівлі було оперативно евакуйовано людей, після чого приміщення ретельно перевірили. У результаті жодних вибухонебезпечних предметів не виявили, як і самого зловмисника.

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Втім, менш ніж за дві години оперативники карного розшуку встановили особу псевдомінера. Ним виявився 10-річний місцевий мешканець.

За словами дитини, він зателефонував до лікарні «заради забави», не усвідомлюючи серйозності своїх дій. У вчиненому хлопчик зізнався.

На батьків дитини склали адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП — «невиконання обов’язків щодо виховання дітей».

Нагадаємо, на Рівненщині судили військового, який поранив ножем свого командира.