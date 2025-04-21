ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
28
Час на прочитання
1 хв

На Рівненщині юнак замінував лікарню: чим все закінчилось

Жарт закінчився евакуацією людей.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
У Рівному 10-річний хлопчик повідомив про мінування лікарні

У Рівному 10-річний хлопчик повідомив про мінування лікарні

Увечері 19 квітня близько 20:30 на службовий телефон одного з медичних закладів у Рівному надійшов анонімний дзвінок із повідомленням про мінування. Працівник лікарні негайно звернувся до поліції.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області.

На місце інциденту прибули працівники поліції, вибухотехніки, кінологи та рятувальники. З будівлі було оперативно евакуйовано людей, після чого приміщення ретельно перевірили. У результаті жодних вибухонебезпечних предметів не виявили, як і самого зловмисника.

Втім, менш ніж за дві години оперативники карного розшуку встановили особу псевдомінера. Ним виявився 10-річний місцевий мешканець.

За словами дитини, він зателефонував до лікарні «заради забави», не усвідомлюючи серйозності своїх дій. У вчиненому хлопчик зізнався.

На батьків дитини склали адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП — «невиконання обов’язків щодо виховання дітей».

Нагадаємо, на Рівненщині судили військового, який поранив ножем свого командира.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie