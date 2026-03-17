На Рівненщині лікарка постане перед судом через смерть пацієнта: яке покарання їй загрожує

У Рівненській області до суду передали справу лікарки, яку підозрюють у недбалому виконанні обов’язків. Їй загрожує до двох років позбавлення волі.

Про це повідомила Рівненська обласна прокуратура.

Прокурори Рівненської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо лікарки, якій інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків, що призвело до тяжких наслідків для пацієнта (ч. 1 ст. 140 КК України).

За даними слідства, інцидент стався у лютому 2024 року. До медзакладу доправили чоловіка з тілесними ушкодженнями, однак лікарка не провела повного обстеження та неналежно оцінила його стан. У результаті не було встановлено точного клінічного діагнозу.

Як зазначають правоохоронці, за умови своєчасної діагностики та належної медичної допомоги пацієнта можна було врятувати. Втім чоловік помер.

Обвинувачена провини не визнає. У разі доведення вини їй загрожує до двох років позбавлення волі. Досудове розслідування здійснювали слідчі поліції Рівненської області.

Зазначимо, що раніше повідомлялося, що сусід загиблого, якого підозрювали у побитті чоловіка, помер у слідчому ізоляторі.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді обвинувальним вироком.

Нагадаємо, в Рівненській області судитимуть медсестру, чия недбалість призвела до смерті двомісячного немовляти. Під час операції жінка використала заборонену електричну грілку, що спричинило критичні опіки тіла дитини.