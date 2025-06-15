На Рівненщині мобілізували батька, який сам виховує двох малих дітей: деталі

Мама дітей померла восени 2022 року / © ITV

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На Рівненщині мобілізували чоловіка, який є єдиним опікуном двох неповнолітніх дітей.

Про це передає місцеве видання ITV media.

За словами матері чоловіка, її син Сергій з перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну. У жовтні 2022 року в нього померла дружина. Після того чоловік переніс інсульт. Сергій був звільнений в запас, оскільки лишився єдними опікуном для своїх дітей.

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Жінка розповіла, що її син 5 червня поїхав до магазину і не повернувся. Того дня в селі їздив автомобіль ТЦК.

«Спочатку, кажуть, він їхав у село, у магазин. Його за переїздом перепинили ТЦК бусом. Він був з велосипедом, його забрали у той бус, повезли. Я навіть не знала, де він, що він. Дзвонила на 102, реєстрували мою заяву, викликала поліцію додому, писала заяву. Ну й нічого не вирішується», — каже мама Сергія Ніна Коваль.

Ввечері того ж дня чоловік подзвонив до своєї тещі та попросив скинути необхідні документи.

«Я скинула йому витяг, що він звільнений в запас, по статті такій то, що в нього дружина померла. Я скинула документ, що в нього є УБД, що він брав участь у бойових діях, що він отримує наразі пенсію на цих діток», — каже теща затриманого Катерина Бобик.

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Жінка додає: на наступний день Сергій знову зателефонував та попросив довідку з сільської ради, що він є опікуном двох неповнолітніх дітей.

«На другий день він сказав, що треба довідка, що в нього на опіці двоє дітей. У сільраді мені видали довідку, що в Коваля Сергія Віталійовича на опіці має двоє малолітніх дітей — така довідка видана. Наразі де він є, я не знаю. Звичайно, я бабуся, я їх не покину ні в якому випадку, але тато є тато. Дітки вже травмовані й так тим, що мами не має. А це ще що?», — каже теща Сергія Катерина Бобик

Потім Сергій на зв’язок не виходив. Речниця Рівненського обласного ТЦК та СП Тетяна Камерістова зазначила, що така ситуація склалася через те, що Сергій не оформив відстрочку від служби.

«Так, чоловік мав право на відстрочку, оскільки доглядав за своїми дітьми. Однак тривалий час правом на відстрочку не скористався, тобто не прийшов до ТЦК та не оформив свою відстрочку. І відповідно до закону України, ТЦК мав повне право мобілізувати даного громадянина, тобто призвати на військову службу по мобілізації», — стверджує речниця ТЦК.

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Раніше повідомлялося, що у Харкові чоловік підпалив будівлю ТЦК і втік.