На Рівненщині молодий чоловік намагався вкоротити собі віку: чим усе закінчилося

Чоловік, який намагався накласти на себе руки у Сарнах / © ДСНС

Реклама

У Сарнах Рівненської області 34-річний чоловік намагався накласти на себе руки, а саме вистрибнути з вікна п’ятого поверху багатоквартирного будинку.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Аби врятувати жителя Рівненщини від непоправного, надзвичайники піднялися на п’ятий поверх та через вікно балкона витягли чоловіка. Після цього рятувальники передали його працівникам поліції та «швидкої».

Реклама

Обставини інциденту встановлюють правоохоронці.

У ДСНС також опублікували відео порятунку чоловіка. На кадрах видно, як він перебуває на зовнішньому боці балкона, стоячи на віконних рамках балкона нижнього поверху. Зайшовши до квартири чоловіка, рятувальники обережно, але швидко схопили його за руки та затягли досередини.

Дата публікації 13:14, 29.04.25 Кількість переглядів 13 На Рівненщині врятували чоловіка, який намагався скоїти самогубство

До слова, 22 квітня на Сумщині наклав на себе руки директор обласного центру зайнятості Леонід Чепульський. Чоловік застрелився з автомата на власній дачі.