На Рівненщині на пункті збору помер мобілізований: що кажуть у ТЦК

На Рівненщині помер мобілізований

У Рівненській області на пункті збору для відправлення на полігон помер військовозобов’язаний.

Про це розповіли у Рівненському обласному ТЦК та СП.

У ТЦК розповіли, що 21 серпня 2025 року в с. Городець на Рівненщині їхні працівники зупинили військовозобов’язного. У чоловіка 1991 року народження не виявилося права на відстрочку від мобілізації.

«Зазначеному громадянину було запропоновано проїхати до районного ТЦК та СП, на що той погодився», — стверджують у військкоматі.

Після прибуття до районного ТЦК на чоловіка було складено протокол про адміністративне правопорушення та направлено його для проходження військово-лікарської комісії.

«Під час перебування на пункті збору для відправки до військового навчального центру Сахаруку В.В. стало погано. Терміново йому було викликано екстрену швидку медичну допомогу. На жаль, лікарями було констатовано смерть Сахарука В.В», — зазначили у ТЦК.

Там запевняють, що смерть військовозобов’язаного настала через серцеву недостатність, а ознаки насильницької смерті відсутні.

Раніше у соцмережах з’явився пост матері цього чоловіка Ніни Сахарук про смерть сина нібито у приміщенні ТЦК.

Раніше повідомлялося, що після мобілізації у реанімації помер відомий брейкдансер із Кропивницького.

Також ми писали, що працівник Київського міського ТЦК просто в автобусі забив до смерті мобілізованого, від якого відмовилися кілька військових частин.