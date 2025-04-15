На Рівненщині п’яний лейтенант ножем порізав майора: як його покарали

Проблеми під час мобілізації 2025 / © ТСН.ua

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На Рівненщині судили військового, який поранив ножем свого командира.

Про це передає місцеве видання Rivne.Media з посиланням на вироку суду.

Зазначається, що командир евакуаційної роти, майор виявив свого підлеглого, старшого лейтенанат у стані алкогольного сп’яніння та направив його до медичної служби для освідування

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Підлеглий вирішив не виконувати наказ командира та вдарив майора ножем по тілу. Він завдав не менше 6 ударів у шию, скроню, по грудях, під серцем і в руку.

Внаслідок цього потерпілий отримав різані поранення, які відносяться до легких тілесних ушкоджень.

Прокурор з урахуванням того, що обвинувачений раніше не судимий та притягається до кримінальної відповідальності вперше, командуванням військової частини характеризується негативно, з Рівненського СІЗО — позитивно, військову службу проходить із 2022 року, перебував узоні бойових дій, просив призначити йому 5 років ув’язнення. Проте оскільки на даний час ЗСУ потребують як кваліфікованих офіцерів так і солдатів, просив суд звільнити обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням.

Сам обвинувачений розповів, того дня був на прийому у лікаря, де йому з коліна викачали два шприци рідини. Лікар дав рекомендацію не рухатися. Тому горе-пацієнт сприйняв пораду занадто «буквально» і випив пів літра горілки, щоб «трішки розслабитися».

Коли прийшов командир і став сваритися, то лейтенант дістав розкладни ніж, який здобув на Курщині, та застосував його проти потерпілого.

Нападник запевнив, що вбивати потерпілого не мав наміру, також він попросив в останнього вибачення. Він вказав, що бажає продовжити військову службу.

Крім того останній стверджує, що під час бойових дій в Авдіївці та на Курщині він контролював свої емоції та назвав те, що відбулося, «дурним збігом обставин».

Потерпілий своєю чергою заявив, що претензій матеріального чи морального характеру до обвинуваченого не має, зазначивши, що якщо обвинувачений виявить бажання продовжити військову службу, то просив суд надати йому таку можливість.

Відтак, суддя визнав обвинуваченого винним у скоєнні правопорушення за ч. 4 ст. 404 КК України та призначив йому 5 років позбавлення волі з іспитовим строком в 3 роки, звільнивши від основного покарання.

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