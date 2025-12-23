- Дата публікації
На Рівненщині під потяг потрапив чоловік: що відомо
У Рівненському районі сталася трагедія — через наїзд потяга загинув чоловік.
На Рівненщині у середу, 23 грудня, під потяг потрапив чоловік. Він загинув на місці.
Про це повідомляє поліція Рівненської області.
Деталі трагедії
Як повідомили у поліції, 23 грудня близько 02:40 надійшло повідомлення від машиніста резервного локомотива. Так, у селі Великий Олексин на коліях між станціями «Рівне» та «Обарів» виявив тіло невідомого.
«На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група ВП №1 (м. Рівне). Поліцейські встановили, що загиблим є 61-річний місцевий житель. У померлого наявні тілесні ушкодження, характерні при наїзді потягу, зокрема — ампутація нижньої кінцівки», — йдеться у повідомленні.
Розпочате досудове розслідування. Усі обставини події встановлюються.
Раніше подібний інцидент стався на Вінниччині.
Так, 15 листопада потяг, що рухався з боку станції «Вінниця» в напрямку м. Жмеринка здійснив наїзд на людину.
На жаль, від отриманих травм чоловік загинув на місці події, тіло направлено на судово-медичну експертизу.