Укрaїнa
41
1 хв

На Рівненщині під потяг потрапив чоловік: що відомо

У Рівненському районі сталася трагедія — через наїзд потяга загинув чоловік.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Потяг

Потяг / © Суспільне

На Рівненщині у середу, 23 грудня, під потяг потрапив чоловік. Він загинув на місці.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

Деталі трагедії

Як повідомили у поліції, 23 грудня близько 02:40 надійшло повідомлення від машиніста резервного локомотива. Так, у селі Великий Олексин на коліях між станціями «Рівне» та «Обарів» виявив тіло невідомого.

«На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група ВП №1 (м. Рівне). Поліцейські встановили, що загиблим є 61-річний місцевий житель. У померлого наявні тілесні ушкодження, характерні при наїзді потягу, зокрема — ампутація нижньої кінцівки», — йдеться у повідомленні.

Розпочате досудове розслідування. Усі обставини події встановлюються.

Раніше подібний інцидент стався на Вінниччині.

Так, 15 листопада потяг, що рухався з боку станції «Вінниця» в напрямку м. Жмеринка здійснив наїзд на людину.

На жаль, від отриманих травм чоловік загинув на місці події, тіло направлено на судово-медичну експертизу.

