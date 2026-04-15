На Рівненщині батьки загиблого українського воїна доглядатимуть за могилою двох добровольців зі Шрі-Ланки

Добровольця зі Шрі-Ланки поховали на Рівненщині / © Суспільне

У селищі Млинів на Рівненщині попрощалися з іноземним добровольцем — військовим зі Шрі-Ланки Хакуру Баддалаге Генада Лахіру Кавіндою.

Це вже другий воїн зі Шрі-Ланки, похований у Млинові. Детальніше про це розповідає «Суспільне».

Що відомо про загиблого добровольця

Жителі Млинова на колінах зустрічали кортеж місії «На щиті» з воїном, який приїхав захищати Україну зі Шрі-Ланки — Хакуру Баддалаге Генада Лахіру Кавінда, з позивним Джело.

«Цю вишиванку він замовив за два тижні до загибелі. Він дуже хотів мати українську вишиванку. Це його було бажання. Я її маю, але, на жаль, він не встиг її одягнути. Він хотів її носити навіть у себе в Шрі-Ланці», — розповіла волонтерка та подруга Джело Світлана Лук’янчук.

Друзі Джело — бійці Інтернаціонального легіону, які теж приїхали зі Шрі-Ланки, розповіли, яким був загиблий герой.

«Він мій найкращий друг. Нас було 24 земляки в Україні. І сьогодні частина з нас тут. Він планував поїхати до Шрі-Ланки у червні, хотів побачити маму. Ми щодня зідзвонювались. Він казав: "Не поїду, не поїду". Востаннє я зателефонував йому і кажу: "Вже достатньо, достатньо. Це нелегкі бої. Будь-ласка, приїдь". Я живу у Лівії. Казав: "Приїдь, і залишся зі мною, брате!" Що ж, він вирішив лишитись», — розповів ветеран та друг загиблого Намал.

За словами співвітчизників, Джело народився у маленькому селі округу Коломбо. Він добре навчався і пройшов відбір у армію Шрі-Ланки, де служив приблизно шість років. Пізніше був одним з особистих охоронців їхнього президента.

«Він був героєм ще у Шрі-Ланці, і ще зі Шрі-Ланки мій друг. Добродушний чоловік Лахіру. Дуже багатьом людям допоміг в Україні. Якщо у нього попросити щось — він віддасть», — розповів інший побратим військового Вімаласейн.

Архівне відео, де Джело розповідає про себе:

Обставини загибелі

Джело загинув 3 квітня на Сумщині. Йому було 27 років. Удома на нього чекала мама, дядько і кохана.

Джело разом з іншими військовими їхали евакуювати поранених побратимів, і під час виконання цього завдання у їхній автомобіль влучив FPV-дрон.

«Він і ще один наш військовослужбовець загинули. Він приїхав сюди допомогти захищати цивільне населення України. Він хотів допомогти людям, хотів не допустити, щоб будівлі знищувалися, життя руйнувалися. Хотів миру, оскільки для їхньої релігії це є дуже важливо. Джело, спочивай з миром. Дякую!» — наголосив заступник командира роти контрдиверсійної боротьби Олександр.

Чому саме Млинів

У жовтні 2023 року Хакуру Баддалаге вирішив приїхати до України і долучитись до лав ЗСУ. Першим його командиром став інший ланкієць Шехан Ранішка.

У грудні 2023 року Джело та Шехан Ранішка разом виконували бойове завдання і дістали поранення. Ранішка загинув. Перед смертю Шехан Ранішка заповів, щоб його поховали не у себе на батьківщині, а біля свого командира, друга й побратима — загиблого жителя містечка Млинів на Рівненщині Тараса Коханюка.

Такий самий заповіт залишив і Джело. Рідні підтримали останню волю бійця і дозволили поховати його у Млинові. У Шрі-Ланці провели за ним заупокійну службу за буддистськими канонами.

Що кажуть батьки загиблого героя Тараса Коханюка, біля якого поховали ланкійців

За могилами Коханюка і Ранішки доглядали батьки Тараса. Тепер, кажуть, опікуватимуться і третьою могилою.

«Тепер будемо мати ще одну могилу. Звичайно, якщо ми прийдемо, а щось там буде не так, чи квіти зів’януть, ми муситимемо усе зробити. Це наш обов’язок. Він віддав за нас найдорожче. Ендрю колись назвав мене мамою, мого чоловіка назвав татом. Обіймав, як їхав, зі сльозами на очах. То як ми можемо інакше вчинити?» — зазначила мама Тараса Ліна Коханюк.