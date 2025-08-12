ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1156
1 хв

На Рівненщині правоохоронець влаштував смертельну аварію, а потім відмовився від тесту на алкоголь

Правоохоронець з Рівного, керуючи власним авто, під час виконання маневру виїхав на узбіччя та збив двох пішоходів. Один із них загинув на місці, інший — отримав травми.

Світлана Несчетна
Смертельна ДТП на Рівненщині

Смертельна ДТП на Рівненщині / © Державне бюро розслідувань

У Рівненській області затримали правоохоронця, який влаштував смертельну аварію на дорозі, а потім відмовився від проходження тесту на алкоголь. ДБР розпочало розслідування.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань у Telegram.

Аварія сталася 8 серпня поблизу села Бранів Рівненського району.

За даними слідства, близько 17:30 правоохоронець з Рівного, керуючи власним автомобілем, під час виконання маневру виїхав на узбіччя та збив двох пішоходів.

Один із них, 47-річний чоловік, загинув на місці, інший — 34-річний мешканець області — отримав травми, але його життю нічого не загрожує.

Як повідомили у ДБР, сам водій не постраждав. Від нього відчувався різкий запах алкоголю, однак він категорично відмовився проходити огляд на стан сп’яніння. Відмову медики зафіксували у присутності свідків.

Смертельна ДТП на Рівненщині / © Державне бюро розслідувань

Смертельна ДТП на Рівненщині / © Державне бюро розслідувань

Правоохоронця затримали. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, на Київщині п’яний депутат на своїй автівці збив підлітка на мотоциклі.

