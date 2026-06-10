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На Рівненщині помітили гігантського павука із десятками дитинчат на спині: шокувальне фото
Нерідко зображення павуків можуть викликати у людей тремтіння й страх.
На Рівненщині виявили павука, якого можна сплутати з тарантулом через волохате тіло та значні розміри. Втім це — самка павука-вовка, яка виношує на собі дитинчат.
Про це пише Національний природний парк «Пуща Радзвіла».
За словами екологів, на фото — справжнє диво дикої природи.
«Самка павука-вовка турботливо носить на собі десятки своїх маленьких павучків. Після народження малеча ще певний час подорожує на спині матері, де знаходить захист і безпеку», — йдеться у повідомленні.
Фахівці зазначають, що павуки, попри поширені страхи, відіграють важливу роль у природі. Вони є природними регуляторами чисельності комах, допомагаючи підтримувати екологічну рівновагу без втручання людини.
Побачене ще раз доводить: дика природа сповнена дивовижних механізмів турботи та виживання. Навіть найменші істоти є важливою частиною складної екосистеми.
Екологи закликають берегти біорізноманіття та уважніше ставитися до всіх проявів живої природи, адже кожен вид виконує свою унікальну роль у природному балансі.
Раніше в Україні вперше виявили рідкісного павука Parasyrisca arabonica, який раніше був відомий лише в окремих регіонах Європи та Азії. Знахідку зробили дослідники під час польових робіт на території екологічної станції «Глибокі Балики». За даними науковців, цей вид випадково потрапив у моніторингову пастку, встановлену для вивчення біорізноманіття. Відкриття стало несподіваним навіть для арахнологів і може свідчити про ширший ареал проживання виду, ніж вважалося раніше.