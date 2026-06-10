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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
452
Час на прочитання
2 хв

На Рівненщині помітили гігантського павука із десятками дитинчат на спині: шокувальне фото

Нерідко зображення павуків можуть викликати у людей тремтіння й страх.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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На Рівненщині помітили гігантського павука із десятками дитинчат на спині: шокувальне фото

© unsplash.com

На Рівненщині виявили павука, якого можна сплутати з тарантулом через волохате тіло та значні розміри. Втім це — самка павука-вовка, яка виношує на собі дитинчат.

Про це пише Національний природний парк «Пуща Радзвіла».

За словами екологів, на фото — справжнє диво дикої природи.

«Самка павука-вовка турботливо носить на собі десятки своїх маленьких павучків. Після народження малеча ще певний час подорожує на спині матері, де знаходить захист і безпеку», — йдеться у повідомленні.

Фахівці зазначають, що павуки, попри поширені страхи, відіграють важливу роль у природі. Вони є природними регуляторами чисельності комах, допомагаючи підтримувати екологічну рівновагу без втручання людини.

Побачене ще раз доводить: дика природа сповнена дивовижних механізмів турботи та виживання. Навіть найменші істоти є важливою частиною складної екосистеми.

Екологи закликають берегти біорізноманіття та уважніше ставитися до всіх проявів живої природи, адже кожен вид виконує свою унікальну роль у природному балансі.

Раніше в Україні вперше виявили рідкісного павука Parasyrisca arabonica, який раніше був відомий лише в окремих регіонах Європи та Азії. Знахідку зробили дослідники під час польових робіт на території екологічної станції «Глибокі Балики». За даними науковців, цей вид випадково потрапив у моніторингову пастку, встановлену для вивчення біорізноманіття. Відкриття стало несподіваним навіть для арахнологів і може свідчити про ширший ареал проживання виду, ніж вважалося раніше.

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Дата публікації
Кількість переглядів
452
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