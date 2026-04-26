На Рівненщині поїзд розчавив 16-річного хлопця

Попередньо відомо, що підліток йшов коліями у навушниках, тому не чув сигналів машиніста.

Поїзд переїхав неповнолітнього / © Unsplash/ Kholodnitskiy Maksim

Поблизу села Рогачів сталася трагедія — поїзд переїхав 16-річного хлопця. Він загинув на місці від отриманих травм.

Про це повідомили в поліції Рівненської області.

Поліцейські встановили, що машиніст пасажирського потяга сполученням «Дніпро-Хелм», попри застосоване екстрене гальмування, допустив наїзд на 16-річного жителя села Караєвичі.

Від отриманих травм хлопець загинув на місці події. Обставини трагедії встановлюються. Попередньо відомо, що підліток йшов коліями у навушниках.

За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини слідчий розпочав досудове розслідування за ч. 3 ст. 276 КК України.

Нагадаємо, у Київській області на 906-му кілометрі в межах станції «Півні» 20-річна дівчина потрапила під поїзд. Правоохоронці попередньо встановили, що пасажирський поїзд сполученням «Фастів-Київ» збив 20-річну жительку Чернігівської області, яка рухалася коліями в навушниках.

