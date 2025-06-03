На Рівненщині працівники ТЦК побили та силоміць мобілізували чоловіка: як їх покарають

Працівники ТЦК побили та силоміць мобілізували чоловіка / © dbr.gov.ua

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У Рівненській області офіцеру та двом військовослужбовцям Дубенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) повідомлено про підозру за фактами незаконної мобілізації, побиття та катування чоловіка.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Інцидент стався 21 лютого 2025 року в селі Іваннє Дубенського району під час проведення мобілізаційних заходів. Працівники ТЦК, помітивши на дорозі чоловіка, який рухався на велосипеді, вирішили застосувати силу. Спочатку вони розпорошили в його бік сльозогінний газ, а потім насильно затягнули до службового мікроавтобуса.

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Чоловік мав при собі сигнальний пістолет, з якого зробив попереджувальний постріл у повітря, щоб привернути увагу оточуючих. У відповідь двоє військовослужбовців жорстоко побили його — коли потерпілий лежав на землі, йому завдавали численних ударів у голову та тулуб. За результатами медичного огляду, він отримав легкі тілесні ушкодження.

Під психологічним і фізичним тиском чоловік повідомив працівникам ТЦК свої анкетні дані. Після цього його насильно доставили до військкомату, попри наявне медичне рішення: ще у 2019 році він був визнаний непридатним до проходження військової служби в мирний час. Проте ці дані не були враховані, і чоловіка мобілізували до однієї з військових частин Рівненської області.

За результатами досудового розслідування ДБР оголосило про підозру трьом фігурантам справи. Зокрема, їх підозрюють за:

ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України — незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, вчинене групою осіб без попередньої змови;

двоє підозрюваних додатково інкримінуються за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 КК України — катування, вчинене групою осіб з метою примусити потерпілого до дій, що суперечать його волі, або покарати за дії, вчинені ним.

Санкція за вищезазначені статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

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Процесуальне керівництво в справі здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що начальника ТЦК на Рівненщині Юрія Ковалюка, після гучних відвертостей, відправили воювати.