- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 888
- Час на прочитання
- 1 хв
На Рівненщині пролунали вибухи — моніторингові канали
Рівненщина опинилася під російською атакою.
Вибухи пролунали в межах Рівненської області.
Про це інформують моніторингові канали.
Було застосовано 2 гіперзвукових ракет х-47м2 комплексу “Кинджал”.
Загроза балістики та аеробалістики триває до відбою.
Пізніше третій вибух пролунав в межах Рівненської області.
Потім четвертий вибух в межах Рівненської області.
Було застосовано чотири ракети “Кинджал” за попередньою інформацією.
Загроза триває до відбою.
Нагадаємо, що розпочалася масована атака російських дронів: ворог націлився на Київ.