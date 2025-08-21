ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
888
1 хв

На Рівненщині пролунали вибухи — моніторингові канали

Рівненщина опинилася під російською атакою.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

Вибухи пролунали в межах Рівненської області.

Про це інформують моніторингові канали.

Було застосовано 2 гіперзвукових ракет х-47м2 комплексу “Кинджал”.

Загроза балістики та аеробалістики триває до відбою.

Пізніше третій вибух пролунав в межах Рівненської області.

Потім четвертий вибух в межах Рівненської області.

Було застосовано чотири ракети “Кинджал” за попередньою інформацією.

Загроза триває до відбою.

Нагадаємо, що розпочалася масована атака російських дронів: ворог націлився на Київ.

