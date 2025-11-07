ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
171
Час на прочитання
1 хв

На Рівненщині ревнивець вбив жінку, її брата, а потім розпоров собі живіт

Зловмисник прийшов у гості до жінки, однак під час застілля почалася сварка, яка закінчилася подвійним вбивством.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Чоловіка затримано

Чоловіка затримано / © Freepik

На Сарненщині затримано чоловіка, підозрюваного у подвійному вбивстві. Нападник поранив себе й нині перебуває в лікарні під вартою.

Про випадок повідомили у поліції Рівненської області.

За версією слідства, 29-річний брат жінки прийшов допомогти по господарству.

«Увечері до 24-річної жінки, яка проживала з трьома дітьми, прийшов 43‑річний житель села Маслопуща, з яким вона підтримувала стосунки. Під час застілля між присутніми виникла сварка на ґрунті ревнощів. Гість завдав ножове поранення 29‑річному чоловікові. Жінка намагалася втекти і встигла зателефонувати рідним. На ґрунтовій дорозі нападник наздогнав її й завдав ножового поранення, після чого поранив себе в живіт», — йдеться у повідомленні відомства.

Мати потерпілої викликала швидку. Медики констатували смерть жінки. Чоловіка, який вчинив різанину, прооперували, він перебуває в лікарні під вартою.

Наразі вирішується питання про повідомлення підозри за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство двох осіб).

Нагадаємо, на Полтавщині чоловік убив жінку в її день народження: все сталося на очах дитини.

Дата публікації
Кількість переглядів
171
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie