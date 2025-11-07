- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
На Рівненщині ревнивець вбив жінку, її брата, а потім розпоров собі живіт
Зловмисник прийшов у гості до жінки, однак під час застілля почалася сварка, яка закінчилася подвійним вбивством.
На Сарненщині затримано чоловіка, підозрюваного у подвійному вбивстві. Нападник поранив себе й нині перебуває в лікарні під вартою.
Про випадок повідомили у поліції Рівненської області.
За версією слідства, 29-річний брат жінки прийшов допомогти по господарству.
«Увечері до 24-річної жінки, яка проживала з трьома дітьми, прийшов 43‑річний житель села Маслопуща, з яким вона підтримувала стосунки. Під час застілля між присутніми виникла сварка на ґрунті ревнощів. Гість завдав ножове поранення 29‑річному чоловікові. Жінка намагалася втекти і встигла зателефонувати рідним. На ґрунтовій дорозі нападник наздогнав її й завдав ножового поранення, після чого поранив себе в живіт», — йдеться у повідомленні відомства.
Мати потерпілої викликала швидку. Медики констатували смерть жінки. Чоловіка, який вчинив різанину, прооперували, він перебуває в лікарні під вартою.
Наразі вирішується питання про повідомлення підозри за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство двох осіб).
