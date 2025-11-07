На Рівненщині ревнивець вбив жінку, її брата, а потім розпоров собі живіт

Чоловіка затримано / © Freepik

На Сарненщині затримано чоловіка, підозрюваного у подвійному вбивстві. Нападник поранив себе й нині перебуває в лікарні під вартою.

Про випадок повідомили у поліції Рівненської області.

За версією слідства, 29-річний брат жінки прийшов допомогти по господарству.

«Увечері до 24-річної жінки, яка проживала з трьома дітьми, прийшов 43‑річний житель села Маслопуща, з яким вона підтримувала стосунки. Під час застілля між присутніми виникла сварка на ґрунті ревнощів. Гість завдав ножове поранення 29‑річному чоловікові. Жінка намагалася втекти і встигла зателефонувати рідним. На ґрунтовій дорозі нападник наздогнав її й завдав ножового поранення, після чого поранив себе в живіт», — йдеться у повідомленні відомства.

Мати потерпілої викликала швидку. Медики констатували смерть жінки. Чоловіка, який вчинив різанину, прооперували, він перебуває в лікарні під вартою.

Наразі вирішується питання про повідомлення підозри за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство двох осіб).

