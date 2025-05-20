На Рівненщині селяни бензопилами розібрали церкву 18 ст: деталі скандалу

Церква,яку розібрали селяни / © Фото з відкритих джерел

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В селі Забороль Рівненської області місцеві жителі знищили храм XVIII століття, розпилявши його бензопилами.

Про це повідомив керівник арткластера Острозької академії Микола Бенюк на своїй сторінці в Facebook.

Йдеться про дерев’яну церкву, побудовану в 1762 році.

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«Бензопилами порізали церкву 18 століття і вже тракторами розрівняли територію. На вирівненій поверхні є фрагменти черепів та людських кісток. Черговий „похорон“ нашої історії та культури», — зазначив науковець.

Все, що залишилося від історичної дерев’яної церкви 18 ст. Фото Миколи Бендюка

Інформації від правоохоронних органів або Міністерства культури про реакцію на інцидент поки немає. За попередньою інформацією, церква в Заборолі не мала статусу пам’ятки національного значення, але представляла собою зразок традиційної дерев’яної сакральної архітектури Волині XVIII століття.

Раніше повідомлялося, що священники УПЦ МП підпільно виготовляли алкоголь на Київщині та Рівненщині.