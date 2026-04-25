Збила відомого на всю Україну оленя і втекла: стало відомо, як покарали кривдницю Бориса

Олень Борис

На Рівненщині суд на рік заборонив сідати за кермо водійці, яка збила зіркового оленя Бориса та втекла з місця аварії. Жінку визнали винною одразу у двох адміністративних правопорушеннях.

Про це йдеться у постанові Зарічненського районного суду.

Інцидент стався ввечері 23 березня 2026 року. За словами водійки, вона їхала додому разом із дитиною, коли на проїжджу частину несподівано вискочив олень. Уникнути зіткнення, як стверджує жінка, вона не змогла. У суді вона заявила, що удар був незначним, а дитина в салоні навіть не зрозуміла, що сталося. Після цього, за її словами, вона залишила місце пригоди через страх.

Під час розгляду справи жінка визнала провину, висловила каяття та просила обмежити покарання штрафом.

Однак свідчення очевидця дещо відрізнялися. Місцевий житель розповів, що почув гучний звук двигуна автомобіля, який рухався на високій швидкості. За мить пролунав удар. Коли чоловік вибіг на дорогу, то побачив травмованого оленя Бориса, а автомобіль, за його словами, поїхав у напрямку центру селища без увімкненого світла фар. Саме свідок викликав поліцію та ветеринара.

Згодом правоохоронці встановили особу кермувальниці. Перевірка показала, що вона була тверезою — алкотестер не зафіксував алкоголю в організмі.

Суд встановив, що водійка не врахувала ситуації на дорозі та не обрала безпечної швидкості, чим порушила ПДР. Її визнали винною за статтею 124 КУпАП (вчинення ДТП) та статтею 122-4 КУпАП (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди).

Як покарання жінку позбавили права керування транспортом на один рік. Окрім цього, вона має сплатити 665,60 грн судового збору.

Також відомо, що раніше її вже оштрафували за керування автомобілем без чинного страхового поліса.

ДТП з оленем Борисом — що відомо

ДТП з оленем Борисом сталася ввечері 23 березня. За інформацією правоохоронців, 28-річна водійка автомобіля Mercedes їхала без увімкнених фар, збила тварину та поїхала з місця аварії. Згодом жінка пояснила, що втекла через сильний переляк.

Олень Борис, відомий серед мешканців громади та в соцмережах, дістав тяжкі травми, але вижив. У тварини виявили перелом кінцівки та серйозну травму голови. Через важкий стан Бориса не могли перевезти до ветеринарної клініки, тож він залишався на подвір’ї господаря.

Лікарі тоді не давали чітких прогнозів щодо можливого оперативного втручання. Тим часом зоозахисники закликали якнайшвидше доправити оленя до спеціалізованої клініки та критикували рішення залишити його без хірургічної допомоги на місці.

Згодом стан Бориса почав поліпшуватися: він самостійно їв, пив і навіть почав ходити. Волонтерка Наталія Попова з центру порятунку диких тварин Wild Animals Rescue Center тоді повідомляла, що тварині потрібні спокій і мінімальне втручання.

Втім, уже у квітні стало відомо, що олень Борис зник. Обставини його зникнення наразі невідомі.

Журналісти ТСН вирушили до селища Зарічне на Рівненщині для пошуків оленя. Однак знайти його журналістам не вдалося, однак пошуки тривають.