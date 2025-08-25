- Дата публікації
На Рівненщині сварка закінчилася трагедією: чоловік побив брата до смерті
Під час сварки п’яний молодший брат завдав старшому не менше п’яти ударів ногами та кулаками по тулубу, від отриманих травм потерпілий наступного дня помер.
На Рівненщині чоловік побив брата до смерті під час сварки.
Про це повідомила поліція Рівненської області.
У поліції зазначили, що зловмисник раніше неодноразово був судимий за скоєння злочинів проти життя і здоров’я особи та вчинення крадіжок, за що востаннє був засуджений у червні до п’яти років позбавлення волі.
«У травні цьогоріч в селі Дерев’янче Острозької міької громади за місцем спільного проживання між 37-ми та 40-річним рідними братами на ґрунті домашнього насильства стався конфлікт. Під час сварки молодший, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, завдав родичу не менше п’яти ударів ногами та кулаками по тулубу. Від отриманих травм потерпілий через день помер», — йдеться у повідомленні.
37-річному чоловіку повідомили про підозру за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України.
Суд обрав фігуранту запобіжний захід у виді тримання під вартою, де він перебуває і досі.
Слідчий закінчив досудове розслідування. Прокурор, який здійснює процесуальне керівництво, скерував матеріали кримінального провадження до суду.
«Обтяжувальними обставинами є вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного сп’яніння та скоєння кримінального правопорушення щодо особи, з якою винний перебував у сімейних відносинах», — зазначили у поліції.
Днями суд виніс вирок у справі: вісім років позбавлення волі. Законної сили він іще не набрав, тож може бути оскаржений протягом 30 діб.
