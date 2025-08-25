На Рівненщині сварка закінчилася трагедією: чоловік побив брата до смерті

Смертельне побиття на Рівненщині / © pixabay.com

На Рівненщині чоловік побив брата до смерті під час сварки.

Про це повідомила поліція Рівненської області.

У поліції зазначили, що зловмисник раніше неодноразово був судимий за скоєння злочинів проти життя і здоров’я особи та вчинення крадіжок, за що востаннє був засуджений у червні до п’яти років позбавлення волі.

«У травні цьогоріч в селі Дерев’янче Острозької міької громади за місцем спільного проживання між 37-ми та 40-річним рідними братами на ґрунті домашнього насильства стався конфлікт. Під час сварки молодший, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, завдав родичу не менше п’яти ударів ногами та кулаками по тулубу. Від отриманих травм потерпілий через день помер», — йдеться у повідомленні.

37-річному чоловіку повідомили про підозру за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у виді тримання під вартою, де він перебуває і досі.

Слідчий закінчив досудове розслідування. Прокурор, який здійснює процесуальне керівництво, скерував матеріали кримінального провадження до суду.

«Обтяжувальними обставинами є вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного сп’яніння та скоєння кримінального правопорушення щодо особи, з якою винний перебував у сімейних відносинах», — зазначили у поліції.

Днями суд виніс вирок у справі: вісім років позбавлення волі. Законної сили він іще не набрав, тож може бути оскаржений протягом 30 діб.

