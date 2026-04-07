На Рівненщині триває пошук 4-річного хлопчика / © Національна поліція України

У Рівненській області третю добу тривають активні пошуки 4-річного хлопчика Дмитра, який самостійно покинув домівку у селі Колки Дубровицької громади.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Дворічного братика зниклого хлопчика, на жаль, раніше виявили мертвим у річці Горинь менш ніж за годину після повідомлення до поліції.

Як діти опинилися біля річки

За словами бабусі, яка від січня доглядає дітей, хлопчики хотіли піти до річки, де на березі встановлене гойдалкове колесо. Бабуся не дозволила їм виходити, однак через деякий час діти залишили двір самостійно.

Пошукова операція триває

До пошукової операції, яку очолюють керівники Сарненського райвідділу та поліції Дубровиці, щодня залучають близько 200 людей: поліцейських, рятувальників, бійців підрозділу «Хижак», прикордонників, водолазів та місцевих мешканців.

За останні дні вдалося:

перевірити 480 дворів у районі;

обстежити приблизно 22 км від місця зникнення вздовж берега Горині;

оглянути близько 500 тис. кв. м прибережної території та прилеглих сіл;

водолази разом із рятувальниками обстежили до 4 км дна річки за допомогою підводного дрона.

Правоохорнці зазначають, що всі, хто шукає дитину, не втрачають надії і продовжують роботу цілодобово.

