На Рівненщині вчителька відібрала телефон у дитини з діабетом: деталі інциденту

На Рівненщині під час уроку географії в Оженинському ліцеї №2 стався конфлікт між вчителькою та ученицею 6-го класу. Педагогиня забрала в дитини мобільний телефон, підозрюючи її у списуванні, хоча телефон був необхідний для контролю рівня цукру в крові.

Про це повідомляється у матеріалі телеканалу ITV з посиланням на рішення суду.

Як з’ясувалося, після уроку учениця розповіла про ситуацію батькам, зазначивши, що в той день користувалася телефоном через підвищений рівень цукру в крові, оскільки має цукровий діабет.

Мати дівчинки, яка працює у цьому ж навчальному закладі, звернулася до вчительки з вимогою пояснень. За словами батьків, розмова відбулася на підвищених тонах. Вони стверджують, що педагогиня не врахувала стан здоров’я дитини та не визнала своєї провини, наголосивши, що учениця мала заздалегідь повідомити про захворювання на початку заняття.

Після інциденту школярка припинила відвідувати уроки географії. У результаті вона отримала неатестацію з однієї з тем, що негативно вплинуло на її семестрову оцінку. Батьки звернулися зі скаргами до поліції, управління освіти Острозької міської ради та до уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Справа дійшла до суду.

Директорка ліцею публічних коментарів з приводу конфлікту не надавала. Водночас, за словами батьків учениці, керівництво школи поінформувало вчительку про подану скаргу та тимчасово заборонило дитині відвідувати її уроки.

Сама педагогиня наполягала, що знала про діагноз учениці, однак їй ніхто не повідомляв, що мобільний телефон використовується для контролю рівня глюкози. За її словами, ні мати дівчинки, ні адміністрація навчального закладу не надали такої інформації. Учителька також заявила, що ставилася до школярки так само, як і до інших учнів.

У суді вона пояснила, що під час уроку клас виконував письмове завдання, а учениця постійно тримала телефон у руках. Педагогиня зробила зауваження та попросила вимкнути пристрій. Наприкінці заняття дівчинка, за словами вчительки, здала роботу та вийшла з класу разом з іншими учнями.

У грудні 2025 року Острозький районний суд закрив адміністративне провадження щодо вчительки, дійшовши висновку про відсутність у її діях складу правопорушення. Представниця сторони учениці подала апеляційну скаргу, однак Рівненський апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна — в першій десятці країн Європи за поширеністю булінгу поміж 11–15-річними школярами. Такі дані наводить ВООЗ. Зокрема, 67% українських дітей були або жертвами, або кривдниками, або свідками булінгу.