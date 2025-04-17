На Рівненщині весняні заморозки знищили врожай абрикосів та персиків

Температури повітря та сніг можуть негативно вплинути на плодово-ягідні культури / © Pixabay

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На Рівненщині врожаю абрикосів, персиків та аличі цього року очікувати не варто через морози, які вдарили у квітні.

Про це повідомляє «Суспільне».

Директорка департаменту агропромислового розвитку Рівненської обласної військової адміністрації Надія Переходько зазначила, що фруктові дерева вже почали цвісти. Температури до 5º морозу, які минулого тижня фіксували синоптики, вплинуть на частину з них.

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«Урожаю, на який могли б розраховувати — не буде. Це стосується таких фруктових дерев, як абрикос, персик, алича. Щодо інших фруктових дерев будемо бачити, коли зміниться погода, тому що, відповідно до прогнозу, ми бачимо, що вже від неділі буде суттєва зміна температурного режиму в сторону потепління», — зазначила вона.

Врожаю традиційних культур, які почали сіяти та саджати аграрії, холод не загрожує, додала Надія Переходько. Сільськогосподарські культури переважно адаптовані до перепадів температури, пояснила вона.

Нагадаємо, що погода в Україні на початку квітня погіршилась. Зокрема, випав сніг у Волинській області, на Одещині, в Карпатах, на Львівщині, в Тернопільській, Чернігівській, Хмельницькій та Київській областях.