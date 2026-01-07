- Дата публікації
На Рівненщині військові ТЦК застосували сльозогінний газ до 15-річної (відео)
Дівчина на відео розповіла, що намагалася завадити мобілізації батька та допомагала йому втекти до під’їзду.
У місті Здолбунів під Рівним працівники ТЦК застосували сльозогінний газ до 15-річної дівчини, яка намагалася завадити мобілізації свого батька.
Про це повідомили місцеві пабліки.
На опублікованому відео дівчина розповідає, що намагалася завадити мобілізації свого батька. Вона тримала двері під’їзду, щоб військові ТЦК не могли туди зайти, а батько в цей час сховався у квартирі.
Зафіксовано момент, як чоловік у військовій формі відчиняє двері під’їзду, а інший підбігає та зненацька пшикає дівчині з балончика в обличчя.
«Один з них запшикав мені балончиком в обличчя. У мене пече все обличчя. Я нічого в той момент не могла бачити. Воно почало пекти… Я не бачила нічого. Це жах… На початку через те, що спрей потрапив до рота, я не могла певний час нормально дихати… У мене досі руки трусяться… Але вони сказали, що ще приїдуть за нами», — розповіла дівчина.
Реакція ТЦК
У Рівненському обласному ТЦК заявили, що призначили службову перевірку через цей інцидент.
Раніше у тому ж Здолбунові працівники ТЦК мобілізували батька трьох неповнолітніх дітей. У ТЦК пояснили, що чоловік не оновив свої облікові дані та «не надавав жодних персональних документів щодо наявності у нього дітей».