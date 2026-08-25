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На Рівненщині військовий бусом збив пенсіонерку: жінка загинула на місці (фото)
З’їхав на узбіччя й збив насмерть жінку: на Рівненщині з’ясовують обставини трагічної ДТП за участі військовослужбовця
На Рівненщині 57-річний військовий збив на смерть 68-річну місцеву жительку.
Про це передає ТСН.ua і пресслужба Рівненської області.
Трагічне ДТП сталося сьогодні, 25 серпня, у селі Підлужжя Дубенського району.
«На автодорозі „Київ-Чоп“ 57-річний житель Полтавської області, водій автомобіля Mercedes Vito, допустив наїзд на 68-річну місцеву жительку, яка йшла у попутному напрямку по краю проїзної частини, ведучи поруч велосипед», — йдеться в повідомленні поліції.
Зауважимо, що жінка рухалася вже за розподілювальною смугою, тобто на узбіччі, а не безпосередньо на проїзній частині.
Від отриманих травм жінка загинула на місці.
За словами правоохоронців, у водія відібрали біологічні зразки на ознаки наркотичного і алкогольного сп’яніння.
Як вдалося з’ясувати ТСН.ua, водій буса, що збив жінку — військовослужбовець. За словами очевидців події, він з незрозумілих причин різко з’їхав на узбіччя і збив жінку. Водії, що їхали позаду припускають, що, ймовірно, чоловік міг задрімати за кермом.
Сам водій буса запевняв, що має контузію і травму голови. Він стверджував правоохоронцям, що йому нібито зненацька стало зле за кермом.
Раніше повідомлялося, що у Львові два BMW поспіль збили батька з дитиною просто на «зебрі».