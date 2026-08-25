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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Рівненщині військовий бусом збив пенсіонерку: жінка загинула на місці (фото)

З’їхав на узбіччя й збив насмерть жінку: на Рівненщині з’ясовують обставини трагічної ДТП за участі військовослужбовця

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Місце ДТП

Місце ДТП

На Рівненщині 57-річний військовий збив на смерть 68-річну місцеву жительку.

Про це передає ТСН.ua і пресслужба Рівненської області.

Трагічне ДТП сталося сьогодні, 25 серпня, у селі Підлужжя Дубенського району.

«На автодорозі „Київ-Чоп“ 57-річний житель Полтавської області, водій автомобіля Mercedes Vito, допустив наїзд на 68-річну місцеву жительку, яка йшла у попутному напрямку по краю проїзної частини, ведучи поруч велосипед», — йдеться в повідомленні поліції.

Зауважимо, що жінка рухалася вже за розподілювальною смугою, тобто на узбіччі, а не безпосередньо на проїзній частині.

Від отриманих травм жінка загинула на місці.

За словами правоохоронців, у водія відібрали біологічні зразки на ознаки наркотичного і алкогольного сп’яніння.

Як вдалося з’ясувати ТСН.ua, водій буса, що збив жінку — військовослужбовець. За словами очевидців події, він з незрозумілих причин різко з’їхав на узбіччя і збив жінку. Водії, що їхали позаду припускають, що, ймовірно, чоловік міг задрімати за кермом.

Сам водій буса запевняв, що має контузію і травму голови. Він стверджував правоохоронцям, що йому нібито зненацька стало зле за кермом.

Раніше повідомлялося, що у Львові два BMW поспіль збили батька з дитиною просто на «зебрі».

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