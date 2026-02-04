Дві труни за пів року: страшна доля матері на Рівненщині, чий син загинув на фронті, а іншого збив на смерть військовий

Мати на Рівненщині втратила обох синів за лічені місяці: один син поліг на фронті, інший загинув у ДТП

На Рівненщині 26-річний військовий збив 25-річного хлопця і залишив помирати на узбіччі. Унаслідок ДТП 25-річний потерпілий загинув. Це вже друга трагедія у родині, адже за кілька місяців до того на фронті віддав життя за Україну рідний брат загиблого.

Про це повідомляють місцеві видання Іtv та «Рівне вечірнє», а також пресслужба ДБР.

Збив і втік

Трагедія сталася 29 січня. За кермом автомобіля Jeep Cherokee перебував 26-річний мешканець Тернопільської області.

«Водій допустив наїзд на пішохода. Однак замість того, щоб зупинитися та надати допомогу, він залишив місце ДТП», — зазначили в поліції.

30 січня приблизно о 08:30 до правоохоронців звернувся 59-річний чоловік, який виявив тіло невідомого на автодорозі поблизу села Шубків. Загиблим виявився 25-річний житель села Нова Українка.

За словами правоохоронців, кермувальник вирішив приховати сліди злочину. Після втечі він заявив про викрадення свого позашляховика. Щоб зробити легенду переконливішою, вранці він здійснив ще один дзвінок у поліцію, повідомивши, що нібито «знайшов» свою автівку.

Чи був кермувальник військовим

У Мережі одразу почали ширитися чутки, що водій-втікач — військовослужбовець.

Центр протидії дезінформації спочатку запевняв, що це фейк. «Винуватцем ДТП є 26-річний цивільний. Жоден військовий до інциденту не причетний», — йшлося в повідомленні.

Проте згодом цей пост зник зі сторінки ЦПД.

Водночас, у ДБР повідомили, що працівники Бюро затримали та повідомили про підозру командиру батареї однієї з військових частин Рівненської області, який вчинив смертельну ДТП та залишив потерпілого на узбіччі.

«Унаслідок ДТП 25-річний чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких згодом помер. Його тіло виявили лише вранці 30 січня. Водій залишив місце аварії, не викликав швидку допомогу та не перевірив стан потерпілого. Того ж дня правоохоронці виявили автомобіль із характерними пошкодженнями та встановили особу водія», — йдеться в повідомленні.

Військовому повідомлено про підозру. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. За скоєне чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі.

Мати втратила двох синів

За словами місцевих, загиблим є 25-річний житель села Нова Українка Олег Мулявка. Він працював у селі Тучин на місцевому ковбасному заводі.

Загиблий в ДТП Олег Мулявка / © ITV

«Хороша людина. Його всі любили», — зазначає про загиблого сусідка.

Загиблий в ДТП Олег Мулявка / © Рівне Вечірнє

Три місяці тому на війні загинув його рідний брат Андрій Мулявка. Менше як за пів року мама поховала двох синів.

З братом загиблого в ДТП, 26-річним військовим Андрієм Мулявкою попрощалися 14 листопада 2025 року. Він загинув 5 листопада 2025 року на Донеччині, а доєднався до лав Сил оборони ще на початку повномасштабного вторгнення 2022 року. Дітей у нього не було.

Андрій Мулявка

Раніше повідомлялося, що у Києві внаслідок ракетного удару РФ жінка втратила двох синів.