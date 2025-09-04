ТСН у соціальних мережах

134
1 хв

На Рівненщині чоловік викликав копів, щоб поскаржитися на крадіжку наркотиків

У Рівненській області чоловік «пожартував» про крадіжку наркотиків.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Наркотики зникли, а штраф з'явився: у Рівному «жартівник» поплатився за хибний виклик"

Наркотики зникли, а штраф з'явився: у Рівному «жартівник» поплатився за хибний виклик" / © Поліція Києва

У Рівненській області чоловік викликав поліцію, поскаржившись, що в нього вкрали наркотики.

Про це передає Патрульна поліція Рівненської області.

Патрульні отримали виклик про те, заявник потребує невідкладної допомоги. Прибувши на місце події, інспектори з’ясували, що чоловік повідомив про крадіжку наркотичних речовин.

Згодом громадянин опам’ятався і запевнив, що жодної крадіжки не було —мовляв, він вирішив таким чином просто «пожартувати».

«Жартівника» покарали за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Інспектори склали на нього протокол за ст. 183 КУпАП. Сума штрафу варіюється від 850 до 3400 грн.

Раніше ми писали, що в Україні зросла кількість наркозалежних підлітків.

134
