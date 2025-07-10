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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Рівненщині з ока жінки дістали 11-сантиметрового паразита (фото)

Унікальний випадок зафіксовано на Рівненщині, де лікарі-офтальмологи видалили 11-сантиметрового глиста з верхньої повіки правого ока 52-річної мешканки Сарненського району.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Лікарі видалили паразита, який спричиняв мігруючі болі та набряки

Лікарі видалили паразита, який спричиняв мігруючі болі та набряки / © Shutterstock

У Сарненському районі Рівненщини лікарі видалили з верхньої повіки правого ока 52-річної жінки гельмінта (паразитичний черв) завдовжки 11 сантиметрів.

Про це повідомив обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Жінка звернуласядо медиків через головний біль, загальну слабкість і набряки, які мігрували в ділянці правої щоки, лоба та під очним яблуком.

Обстеження показало, що причиною став паразит Dirofilaria repens, який оселився під шкірою. Пацієнтці здійснили хірургічне втручання, наразі її стан оцінюють як задовільний.

У Сарненському районі у 52-річної жінки з повіки дістали 11-сантиметрового паразита

У Сарненському районі у 52-річної жінки з повіки дістали 11-сантиметрового паразита

Це вже четвертий випадок підшкірного дирофіляріозу у людей в Рівненській області від початку року і 54-й загалом від моменту першої реєстрації 2005 року.

Нагадаємо, у жительки міста Запоріжжя було виявлено паразитне захворювання, викликане укусом комара, зараженого личинками дирофіляріозу. Лікарі видалили гельмінта з-під шкіри у повіці її ока.

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