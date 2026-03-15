На Рівненщині загинуло подружжя: автівка з’їхала у річку

На місці інциденту

Поблизу села Ходоси стася трагічний випадок біля ріки - загинуло подряжжя, яке там відпочивало.

Про це повідомили у поліції.

Слідчий слідчого управління попередньо становив, що 33-річна рівнянка та її 44-річний чоловік відпочивали поблизу річки.

"Жінка, керуючи автомобілем «Jeep Grand Cherokee», рухаючись заднім ходом, не впевнилася у безпечності маневру та допустила зʼїзд у водойму.Подружжя загинуло на місці", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 15 березня, водолази дістали їх тіла із річки.

Тривають аварійно-рятувальні роботи із підняття автомобіля на поверхню.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох осіб, слідчий відкрив кримінальне провадження за ч.3 ст.286 КК України.

