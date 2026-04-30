На Рівненщині затримали підозрюваного, який стріляв по військових ТЦК: що про нього розповіли сусіди

На Рівненщині затримали чоловіка, який стріляв по військових ТЦК / © Офіс Генерального прокурора

Доповнено додатковими матеріалами

На Рівненщині затримали підозрюваного чоловіка, який, ймовірно, розстріляв з автомата групу оповіщення ТЦК. Подія сталася у Дубенському районі: двоє людей дістали поранення.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Що відомо про стрілянину на Рівненщині

За даними Офісу генпрокурора, подія сталася на Рівненщині 29 квітня близько 17:00. У Дубенському районі затримали 48-річного військового, справу веде спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

За даними слідства, чоловік на велосипеді під’їхав до авто з представниками ТЦК та поліції і вистрілив у них кілька черг з автомата. Через обстріл двох людей госпіталізували з пораненнями від уламків скла, а службова машина пошкоджена.

Чоловіка затримали в порядку ст. 615 КПК України. Йому готують підозру за фактами дезертирства та замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, а також працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 8 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 408 КК України).

Місце стрілянини на Рівненщині / © Суспільне

Заява поліції Рівненщини

Як повідомила в коментарі «Суспільному» старша інспекторка відділу комунікації поліції області Катерина Пилипчук, інцидент стався у селі Верба під час спроби перевірити документи.

«Побачили чоловіка, який йшов із велосипедом у руках. Коли наближалися до нього з метою перевірити документи, той з автомата відкрив вогонь по військових і поліцейському. Один військовий та поліцейський зазнали поранень», — зазначила вона.

За даними поліції, підозрюваний є місцевим військовим, який перебував у самовільному залишенні частини (СЗЧ).

Що кажуть про підозрюваного в селі

Голова Вербської громади Каміла Котвінська в коментарі для «Суспільного» охарактеризувала чоловіка позитивно.

«Гарний сім’янин, виховує з дружиною двох дітей. Нічого поганного сказати не можна, порядний, працьовитий. Працював по людях, робив ремонти, тобто лише позитивні риси характеризувати можу», — зазначила вона.

Сусідка затриманого Надія додала, що чоловік поводився спокійно:

«Він мені поганого нічого не зробив, ми з ним не лаялися, не сварилися, нічого. Спілкувалися нормально з ним, усе добре».

Дружина підозрюваного відмовилася надавати коментарі ЗМІ. Медики не розголошують стан здоров’я поранених. Але за інформацією джерел ТСН.ua, поранені військовий ТЦК та поліцейський отримали легкі травми і після огляду лікуватимуться амбулаторно.

