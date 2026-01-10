На Рівненщині жінка здала поліції домашнього тирана: як його покарали

Кривдника затримано / © Associated Press

На Рівненщині затримано чоловіка, який систематично знущався зі своєї співмешканки. Жінка не витримала і звернулася до правоохоронців.

Про це повідомили у поліції регіону.

«30-річний чоловік протягом року неодноразово вчиняв психологічне насильство щодо своєї 23-річної цивільної дружини. Раніше він вже притягувався до адміністративної відповідальності за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, однак свою протиправну поведінку не припинив та у вчиненому не розкаявся», — йдеться у повідомленні.

Під час чергового конфлікту кривдник, крім психологічного тиску, застосував і фізичну силу.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру. Досудове розслідування триває.

