- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 318
- Час на прочитання
- 1 хв
На Рівненщині жінка здала поліції домашнього тирана: як його покарали
Поліція затримала чоловіка, який побив свою співмешканку.
На Рівненщині затримано чоловіка, який систематично знущався зі своєї співмешканки. Жінка не витримала і звернулася до правоохоронців.
Про це повідомили у поліції регіону.
«30-річний чоловік протягом року неодноразово вчиняв психологічне насильство щодо своєї 23-річної цивільної дружини. Раніше він вже притягувався до адміністративної відповідальності за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, однак свою протиправну поведінку не припинив та у вчиненому не розкаявся», — йдеться у повідомленні.
Під час чергового конфлікту кривдник, крім психологічного тиску, застосував і фізичну силу.
Слідчі повідомили чоловікові про підозру. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, поліція затримала одесита, якого підозрюють у зґвалтуванні малолітньої племінниці та створенні дитячої порнографії.