Укрaїнa
318
1 хв

На Рівненщині жінка здала поліції домашнього тирана: як його покарали

Поліція затримала чоловіка, який побив свою співмешканку.

Віра Хмельницька
Кривдника затримано

Кривдника затримано / © Associated Press

На Рівненщині затримано чоловіка, який систематично знущався зі своєї співмешканки. Жінка не витримала і звернулася до правоохоронців.

Про це повідомили у поліції регіону.

«30-річний чоловік протягом року неодноразово вчиняв психологічне насильство щодо своєї 23-річної цивільної дружини. Раніше він вже притягувався до адміністративної відповідальності за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, однак свою протиправну поведінку не припинив та у вчиненому не розкаявся», — йдеться у повідомленні.

Під час чергового конфлікту кривдник, крім психологічного тиску, застосував і фізичну силу.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, поліція затримала одесита, якого підозрюють у зґвалтуванні малолітньої племінниці та створенні дитячої порнографії.

