Укрaїнa
92
2 хв

На Рівненщині жінку під час збору ягід вкусила гадюка: в якому вона стані

Жінка потрапила до лікарні після укусу гадюки. Інцидент стався, коли вона збирала лісові ягоди.

Софія Бригадир
Гадюка

Гадюка / © Associated Press

У Вараському районі Рівненської області жінка потрапила до лікарні після укусу гадюки. Стан постраждалої оцінюється як середньої важкості.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

17 вересня у селі Озерці місцева жителька 1973 року народження збирала ягоди в лісі, коли її вкусила отруйна змія. Постраждалу одразу доправили до Вараської багатопрофільної лікарні. За словами медиків, нині її стан оцінюється як середньої важкості.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій наголосили, що подібні випадки вкотре доводять необхідність дотримання правил безпеки у лісових масивах. Рятувальники закликали громадян бути максимально уважними та обережними, адже при укусі змії важлива кожна хвилина — від швидкості надання медичної допомоги залежить здоров’я та життя постраждалого.

Фахівці нагадали низку простих порад, які допоможуть убезпечитися від «зміїної» небезпеки. Передусім варто обирати щільне високе взуття, а також мати при собі палицю, щоб перевіряти ділянки з густими кущами чи високою травою. Під час збору ягід чи грибів необхідно уважно оглядати територію навколо, а також прислухатися — у разі небезпеки гадюки зазвичай шиплять, попереджаючи про свою присутність.

Рятувальники також застерегли: не можна намагатися ловити або відкидати змій рукою чи ногою — найкраще просто обійти їх. При організації пікніка радять оглянути місцевість і прим’яти високу траву довгою палицею. Батькам рекомендують пояснити дітям правила поведінки на природі.

«Пам’ятайте, що взагалі поведінка більшості гадюк не є агресивною. Вони попереджають про своє знаходження близько від жертви, і втікають, якщо є куди. Укус відбувається лише тоді, коли людина, або наступила на змію, або зачепила її, чи придавила чимось. Тому потрібно бути просто уважними і обережними, щоб їх не „потурбувати“ і вони вас також не чіпатимуть», — зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, жителька Герфорда у Німеччині зробила шокувальне відкриття у своєму саду. У компостній купі вона виявила величезну змію завдовжки близько 2,5 метра, яку спочатку прийняла за старий капелюх.

92
