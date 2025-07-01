На місці аварії працюють ремонтні бригади / © Facebook/Олександр Кубраков

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У Рівненській області через аварію на залізниці низка пасажирських потягів «Укрзалізниці» карпатського напрямку курсують із затримками. Причиною стало сходження з рейок порожніх вагонів вантажного поїзда.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці» у Facebook.

У зв’язку з аварією на Рівненщині поїзди №80 Львів — Дніпро та №64 Львів — Харків змушені їхати об’їзним шляхом через Тернопіль, що спричинить затримку від 2 годин. Для пасажирів, які користуються станціями Дубно, Броди, Шепетівка та Славута, передбачено спеціальний рейс Інтерсіті №744 Львів — Київ, який першим після часткового ремонту проїде пошкоджену ділянку протягом найближчих двох годин.

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«Пасажирів зі згаданих станцій забирає поїзд Інтерсіті №744 Львів — Київ. Він стане першим, який проїде пошкоджену ділянку одразу після її часткового відновлення — орієнтовно протягом найближчих двох годин», — повідомили в «Укрзалізниці».

Компанія закликала пасажирів, які мають пересадки на інші рейси, завчасно повідомляти про це провідника або стюарда, щоб диспетчери могли скоординувати необхідні стикування. Наразі на місці аварії працюють ремонтні бригади, залучено всю необхідну техніку та фахівців. Відновлювальні роботи тривають у посиленому режимі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що внаслідок обстрілу Києва постраждав поїзд Інтерсіті+, який прямував до Польщі, а також, що російські війська завдали масованого удару по Україні, внаслідок атаки постраждала й Полтава — під обстріл потрапили об’єкти залізничної інфраструктури.