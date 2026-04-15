На Рівненщині знайшли тіло зниклого хлопчика: пошуки тривали 10 днів (фото)

ДСНС завершила пошуки дитини на Рівненщині

У Рівненській області рятувальники виявили тіло хлопчика, який зник на початку квітня в селі Колки. Його підняли на поверхню водолази ДСНС.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС України.

Дитину знайшли приблизно за кілометр від місця зникнення. Пошукова операція тривала понад десять днів і була масштабною.

Що відомо про пошуки братиків

Раніше, 5 квітня, було виявлено тіло молодшого брата загиблого. Після цього всі сили зосередили на пошуках старшої дитини.

До операції залучили понад 60 рятувальників, а також поліцейських, волонтерів і кінологів. Фахівці обстежили близько 224 гектарів території, зокрема берегову лінію, прибережні зони та акваторію річки Горинь.

Під час пошуків використовували спеціальну техніку, човни, підводні дрони, ехолоти та безпілотники для перевірки важкодоступних ділянок і дна водойми.

Наразі на місці працюють правоохоронці — вони встановлюють усі обставини трагедії.

Трагедія на Рівненщині: у селі Колки зникли двоє дітей

Пошуки 4-річного хлопчика у Рівненській області тривали від 5 квітня. Там, у селі Колки, зникли двоє братів.

Дмитро і 2-річний Владислав поїхали кататися та не повернулися додому. Зі слів бабусі, діти хотіли гойдатися на колесі, яке облаштували біля річки Горинь — за 100 метрів від будинку. Вона не дозволила їм виходити, проте хлопці все ж вийшли і зникли. Як саме — ніхто не помітив.

До пошуків негайно долучилися правоохоронці, рятувальники, прикордонники, кінолог із собакою, а також родичі та місцеві жителі. Для обстеження території використовували й безпілотники.

Під час обстеження водойми поліцейські виявили тіло молодшого братика. А пошуки старшого тривали дотепер.