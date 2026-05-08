На Рівненщині зник 15-річний хлопець: пошуки тривають третю добу

Пошуки неповнолітнього у Рівненській області

Третю добу на Рівненщині поліцейські та небайдужі громадяни розшукують 15-річного місцевого мешканця Романа Кирилюка.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

Ще 5 травня неповнолітній житель села Олександрія Рівненського району пішов із дому та досі не повернувся. Зв’язок із ним відсутній.

До пошукових заходів залучено понад сотню правоохоронців, нацгвардійців та місцевих жителів. Пошукові групи ретельно перевіряютьти лісові масиви та закинуті будівлі.

Для обстеження території з повітря застосовано аеророзвідку.

Працівники кримінального аналізу здійснюють пошуки за допомогою системи «Безпечне місто».

Попри масштабні пошуки, місцеперебування зниклого неповнолітнього досі залишається невідомим.

Ювенальні поліцейські опрацьовують різні версії зникнення.

Неповнолітній Роман Кирилюк

Правоохоронці звертаються до всіх, хто міг бачити неповнолітнього або володіє будь-якою інформацією про його можливе місцеперебування, не зволікати та негайно повідомити за телефонами: (067) 701 88 72, (067) 495 29 59, (066) 517 36 47 або 112.

Нагадаємо, раніше у Рівненській області знайшли тіло хлопчика, який зник у селі Колки. Пошукова операція тривала понад 10 днів.

