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На Рівненщині зниклого чоловіка виявили мертвим у глибокому колодязі (фото)
Про зникнення 66-річного чоловіка повідомила до поліції його донька.
У Рівненській області до поліції звернулася 34-річна жінка із заявою про зникнення рідного батька. Чоловік поїхав з дому та не повернувся.
Про це повідомили у поліції регіону.
«До пошуків зниклого чоловіка були залучені поліцейські, рятувальники та небайдужі громадяни. У повітря також піднімали дрон. Згодом тіло 66-річного чоловіка виявили у закинутому колодязі поблизу села Ясининичі. Рятувальники підняли його на поверхню з глибини орієнтовно 32 метрів», — уточнили у відомстві.
Поліцейські під час огляду тіла ознак насильницької смерті не виявили. Тіло доправили для проведення судово-медичної експертизи.
Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини і причини трагедії.
Нагадаємо, у Дніпрі виявили мертвою дівчинку. Вона пішла з дому та не повернулася.