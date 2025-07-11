На Рівненщині зниклого чоловіка виявили мертвим у глибокому колодязі (фото)

Поліція на місці трагедії / © Національна поліція України

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У Рівненській області до поліції звернулася 34-річна жінка із заявою про зникнення рідного батька. Чоловік поїхав з дому та не повернувся.

Про це повідомили у поліції регіону.

«До пошуків зниклого чоловіка були залучені поліцейські, рятувальники та небайдужі громадяни. У повітря також піднімали дрон. Згодом тіло 66-річного чоловіка виявили у закинутому колодязі поблизу села Ясининичі. Рятувальники підняли його на поверхню з глибини орієнтовно 32 метрів», — уточнили у відомстві.

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Тіло чоловіка виявили у колодязі

Поліцейські під час огляду тіла ознак насильницької смерті не виявили. Тіло доправили для проведення судово-медичної експертизи.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини і причини трагедії.

Нагадаємо, у Дніпрі виявили мертвою дівчинку. Вона пішла з дому та не повернулася.