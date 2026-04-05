На Рівненщині зникли двоє дітей: тіло 3-річного хлопчика знайшли, іншого шукають (фото)
На Рівненщині під час пошуків дітей у водоймі виявили тіло 3-річного хлопчика. 4-річного Дмитра продовжують шукати поліція та рятувальники.
На Рівненщині сталася трагедія. Там у Дубровицькій громаді загинула маленька дитина, ще одного хлопчика наразі розшукують правоохоронці.
Про це повідомила поліція Рівненської області.
Про зникнення дітей правоохоронці дізналися 5 квітня близько 19:00. 35-річна мешканка села Колки розповіла, що її племінники віком 3 і 4 роки ще близько 15:00 поїхали кататися на велосипеді та додому не повернулися.
До пошуків негайно долучилися правоохоронці, рятувальники, прикордонники, кінолог із собакою, а також родичі та місцеві жителі. Для обстеження території використовували й безпілотники.
Під час обстеження водойми поліцейські виявили тіло 3-річного хлопчика.
Пошуки 4-річного Дмитра тривають. До операції залучено значні сили, правоохоронці просять громадян допомогти з будь-якою інформацією.
«Якщо вам відоме можливе місцеперебування дитини, повідомте за телефонами: 066-479-50-18 або 112», — передають правоохоронці.
Нагадаємо, раніше йшлося про загибель дитини у Дніпрі. Там тіло 4-річної дитини з води дістали місцеві жителі. Рятувальників не викликали — було вже пізно.
Також повідомляли про те, що на Полтавщині 6-річний хлопчик загинув, впавши до басейну на території одного з аквапарків.