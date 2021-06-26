На Рівненській АЕС сталося аварійне відключення одного з енергоблоків: яка причина

На Рівненській АЕС сталося аварійне відключення одного з енергоблоків: яка причина

Наразі працює три енергоблоки Рівненської АЕС.

На Рівненській атомній електростанції увечері 25 червня було відключено від мережі енергоблок №4. Сталося це, оскільки спрацював аварійний захист.

Про це йдеться на сайті підприємства.

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У роботі наразі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1725 МВт. На АЕС запевнили, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на атомній електростанції і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Попередньо, подію кваліфікували як порушення категорії "П05/1" - зупинення реакторної установки в процесі експлуатації енергоблока. Така подія може бути зумовлена відмовами обладнання (елементів), помилками персоналу та/або помилковими рішеннями, а також зовнішніми впливами штучного або природного походження.

Зауважень до роботи основного устаткування чинних енергоблоків та персоналу немає.

Нагадаємо, взимку Рівненській АЕС внаслідок спрацювання автоматичного захисту відключили від мережі енергоблок №1.

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