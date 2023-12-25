На Різдво 20 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок в Україні

Громадян просять дострибуватись комендантської години та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

На Різдво в Україні 20 тисяч поліцейських подбають про безпеку людей під час святкування.

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Як інформує пресслужба Національної поліції наряди правоохоронців будуть наближені до храмів, де проходитимуть богослужіння.

"Просимо громадян відповідально поставитись до святкувань та пам’ятати про безпеку, не ігнорувати сигналів повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у поліції нагадали про необхідність дотримання комендантської години, заборону використання піротехнічних засобів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головнокомандуючий Збройних сил України Валерій Залужний привітав із Різдвом усіх воїнів.

Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим.

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