Укрaїнa
215
На Різдво росіяни масовано обстріляли середмістя Херсона: є жертви

Через удар РФ по Херсону є жертви серед населення.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Херсон

Херсон / © Associated Press

У Різдво, 25 грудня, російські терористи масовано обстріляли середмістя Херсона. Поцілили у ринок, де люди готувалися до свята.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Внаслідок численних „прильотів“ зруйновано торгівельні точки», — зазначив він.

Внаслідок цинічного удару РФ є жертва. Загинув 47-річний працівник ринку.

«Щирі співчуття рідним і близьким загиблого», — йдеться у матеріалі.

Раніше окупанти варили дроном по Херсону. Унаслідок удару поранення дістали 27-річна жінка та 35-річний чоловік. Обоє зазнали мінно-вибухових травм і уламкових поранень.

Постраждалих доправили до медичного закладу. Лікарі надають їм необхідну допомогу та проводять дообстеження.

215
