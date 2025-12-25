- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 215
- Час на прочитання
- 1 хв
На Різдво росіяни масовано обстріляли середмістя Херсона: є жертви
Через удар РФ по Херсону є жертви серед населення.
У Різдво, 25 грудня, російські терористи масовано обстріляли середмістя Херсона. Поцілили у ринок, де люди готувалися до свята.
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Внаслідок численних „прильотів“ зруйновано торгівельні точки», — зазначив він.
Внаслідок цинічного удару РФ є жертва. Загинув 47-річний працівник ринку.
«Щирі співчуття рідним і близьким загиблого», — йдеться у матеріалі.
Раніше окупанти варили дроном по Херсону. Унаслідок удару поранення дістали 27-річна жінка та 35-річний чоловік. Обоє зазнали мінно-вибухових травм і уламкових поранень.
Постраждалих доправили до медичного закладу. Лікарі надають їм необхідну допомогу та проводять дообстеження.