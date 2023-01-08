На Різдво ворог не припиняє терор: на Харківщині після російського обстрілу помер 50-річний чоловік

У Харківській області лунали вибухи.
За уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ударів окупантів у Мерефі загинув 50-річний чоловік.
Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА.
"Навіть на Різдво ворог не припиняє терор мирного населення!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у Харківській області ввечері, 7 січня, лунали вибухи. У Харківській ОВА додали, що терористи обстріляли місто Мерефа Харківського району.
До того ж у Запоріжжі під час путінського "перемир'я" пролунали вибухи.
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