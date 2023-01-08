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На Різдво ворог не припиняє терор: на Харківщині після російського обстрілу помер 50-річний чоловік

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На Різдво ворог не припиняє терор: на Харківщині після російського обстрілу помер 50-річний чоловік

Фото: ТСН.ua

У Харківській області лунали вибухи.

За уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ударів окупантів у Мерефі загинув 50-річний чоловік.

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА. 

"Навіть на Різдво ворог не припиняє терор мирного населення!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що у Харківській області ввечері, 7 січня, лунали вибухи. У Харківській ОВА додали, що терористи обстріляли місто Мерефа Харківського району. 

До того ж у Запоріжжі під час путінського "перемир'я" пролунали вибухи

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Перегляди
399
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