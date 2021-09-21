На роботу лише після щеплення: у МОЗ попередили українців про можливу обов'язкову вакцинацію від COVID-19

На роботу лише після щеплення: у МОЗ попередили українців про можливу обов'язкову вакцинацію від COVID-19

Поки що в Україні вакцинація буде добровільною.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко допустив в Україні введення обов'язкової вакцинації від коронавірусу. Її можуть застосовувати до окремих груп населення.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.

Ляшко не уточнив, кого саме може стосуватися примусова вакцинація. Але, імовірно, йдеться про вчителів, лікарів, працівників торгівлі, сфери обслуговування, соціальних працівників, які найбільше контактують з людьми і мають підвищені ризики до зараження.

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"Сьогодні вакцина доступна для всіх і вакцинація є добровільною. Питання введення категорій професій, для яких вакцинація від коронавірусу буде обов'язкова, розглядається. Це контингент, який може приходити на роботу після проходження повного курсу вакцинації проти певних інфекційних хвороб. Такі варіанти розглядаються, але ми взяли досвід ЄС і США: коли запроваджуються обмеження, але вони не працюють для вакцинованих ", - сказав очільник МОЗ.

Крім того, міністр припустив імовірність вакцинації серед підлітків від 12 років. Утім, за його словами, в пріоритеті будуть люди старші 60 років, оскільки 82% усіх смертей серед цієї категорії.

"Ми розраховуємо і будемо запускати масову кампанію вакцинації і серед підлітків ... від 12 років і старше. Всьому свій час", - додав він.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль попередив українців про можливу ревакцинацію проти COVID-19. Коли вона буде, читайте тут.

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