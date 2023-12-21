На російсько-грузинському кордоні застрягли колишні українські в'язні

Близько 20 громадян України не можуть перетнути російсько-грузинський сухопутний кордон через проблеми з документами.

На кордоні Росії з Грузією у буферній зоні застрягли близько 20 громадян України – переважно колишні в’язні, які опинилися в окупації та були примусово вивезені росіянами під час відступу та депортовані з РФ після завершення терміну покарання.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

"Близько 20 громадян України не можуть перетнути російсько-грузинський сухопутний кордон через проблеми з документами", – йдеться у повідомленні.

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Більшість із них – колишні ув'язнені, двоє – мешкали в РФ. Вони зараз перебувають у буферній зоні на території грузинського КПП.

Один із чоловіків розповів, що перебуває між двома кордонами вже три тижні. За його словами, серед українців є хворі на туберкульоз, він сам має виразку шлунка та потребує медичної допомоги.

Ще один чоловік розповів місцевим ЗМІ, що чекає на рішення майже місяць. Він після окупації Криму залишився на півострові та відмовився від російського громадянства. За його словами, після тривалого тиску російська окупаційна влада вирішила депортувати його "за відмову від громадянства, татуювання у вигляді герба України та громадянську позицію". Проте українське консульство поки не підтвердило його дані.

Це вже не перша подібна ситуація – у жовтні у нейтральній смузі близько двох тижнів очікували семеро громадян України. Наприкінці листопада грузинські волонтери повідомляли про групу з 16 колишніх українських в’язнів.

Влада Грузії інформацію про громадян України, які застрягли на кордоні з РФ, поки не коментувала.

Нагадаємо, у серпні українські ексв'язні 10 днів провели на кордоні з Грузією.

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