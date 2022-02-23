На російському телебаченні показали мапу України з "подарованими" землями від "рускіх царєй"

На російському телебаченні показали мапу України з "подарованими" землями від "рускіх царєй"

Так звані "подарунки" Україні нібито дісталися від Леніна, Сталіна, Хрущова та "рускіх царєй".

Російський телеканал "Росія 24" склав карту нібито "подарованих Україні" територій за мотивами звернення президента Росії Володимира Путіна.

Про це пише російське видання Лента.ру.

Так, телеканал заявляє, що нібито територія самої України обмежується лише Кіровоградською, Дніпропетровською та частинами Миколаївської і Запорізької областей.

Кримський півострів за версією каналу "Росія 24" нібито "подарував" Україні Микита Хрущов.

Згідно з картою каналу, уся західна Україна, зокрема, Волинська, Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська та Рівненська області "дісталися у подарунок" від диктатора Йосипа Сталіна.

Натомість Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську і Харківську області Україні нібито "подарував" лідер більшовиків Володимир Ленін.

Та найбільша територія України, як заявляє "Росія 24", мовляв, дісталася нам від "рускіх царєй". Це, зокрема, Хмельницька, Житомирська, Вінницька, Черкаська, Полтавська, Сумська, Чернігівська і навіть Київська області й саме місто Київ.

Скриншот з сюжету на телеканалі "Росія 24"

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін під час свого звернення заявив, що нібито Донбас в межі України "увіпхнув" Володимир Ленін, і РФ готова "показати, що означає для України справжня декомунізація". Він розпочав свою промову із того, що споконвічно на українських землях населення сповідувало православ'я, а також називало себе "руськими". Президент РФ натякав на те, що ніби українського народу історично не існувало.

"В результаті більшовицької політики і виникла радянська Україна, яку і в наші дні можемо назвати "Україна імені Володимира Ілліча Леніна". Він її автор і архітектор, це цілком підтверджується архівними документами. Включно з жорсткими ленінськими директивами по Донбасу, який втиснули до складу України", – сказав Путін.

Натомість мер Києва Віталій Кличко після звернення президента Росії Володимира Путіна нагадав, що колись Русь була Київською. При цьому Київ - величним містом, ще коли десь були болота і ніхто не уявляв, що на них колись з'явиться Москва.

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