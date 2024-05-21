На Росію насуваються темні часи: провидиця зробила прогноз щодо закінчення війни

За її словами, влітку можливі певні події в Росії, які для країни-агресорки ознаменують темні часи.

Війна, яку РФ розв’язала проти України, може скінчитися цього року. Водночас Росію чекаю “темні часи”.

Про це заявила провідниця до Вищих вимірів Айа.

“Я це знаю точно - закінчення буде вже цього року, тобто у 2024-му. Мені було конкретно сказано, що в цьому році. Друга новина - буде договір. На тонкому плані мені конкретно з всесвіту прийшло слово "договір". Я не можу сказати, як він буде виглядати, але завдяки цьому договору закінчаться бойові дії”, - сказала Айа.

За її словами, влітку можливі певні події в Росії, які для країни-агресорки ознаменують темні часи. Проте які конкретно події насуваються на РФ - провидиця не зізнається, але вони можуть повпливати на закінчення війні.

“Дуже цікаво - коли святкували в Росії День перемоги, цього року пішов сніг як ніколи. Я побачила, наскільки природа зараз з нами - в нас тепло було, прекрасно, все чудово, природа транслювала свою високу вібрацію. І ця рання весна, природа нам постійно говорить цього року, що буде закінчення”, - додала провидиця.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що президента Росії Володимира Путіна очікують непрості часи.

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