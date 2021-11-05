На розвиток мережі автомобільних доріг у 2022 році заплановано 124,1 млрд грн

На розвиток мережі автомобільних доріг у 2022 році заплановано 124,1 млрд грн

На розвиток мережі автомобільних доріг у 2022 році заплановані кошти в обсязі 124,1 млрд грн.

За умов забезпечення вибірки кредитів міжнародних фінансових організацій обсяг фінансування може бути збільшено.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Наразі в Україні продовжується реалізація проектів з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком та Світовим банком.

"Триває масштабний ремонт доріг по всій Україні. 95% доріг перебували у зруйнованому стані і не ремонтувалися 20-30 років. За 3 останні роки, вперше з часів Незалежності України, в рамках програми Президента "Велике будівництво" зроблені тисячі кілометрів доріг. Вони мають гарантійний термін обслуговування і підрядники зобов`язані виправляти недоліки власним коштом. Міжнародні організації також надають кредити на реконструкцію доріг", - зазначив Юрій Корявченков, народний депутат Верховної ради України IX скликання, Голова підкомітету з питань автомобільних доріг і дорожнього господарства.

Виділені міжнародними організаціями кошти у 2021 році, урядом використовуються на реконструкцію дороги М-05 Київ - Одеса (на ділянках дороги в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях), будівництво північного об'їзду міста Львів. А також реконструкцію до категорії швидкісного - шосе М-03 на ділянці Полтава - Валки (Харківська обл.), капітальний ремонт швидкісного шосе М-01 на ділянці Київ - Кіпті (Чернігівська обл.), а також ряд інших проектів.

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