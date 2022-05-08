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"На руку ворогу": у Кам'янці-Подільському людей просять не обговорювати АЗС і наявність пального

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"На руку ворогу": у Кам'янці-Подільському людей просять не обговорювати АЗС і наявність пального

muzeum.in.ua

В Україні на автозаправках протягом останньго часу стався не тільки дефіциз бензину і дизпалива, а ще й виросли ціни на пальне. 

У соцмережах та на різних форумах українці обговорюють проблеми та діляться, де можна заправити автомобілі. Втім, влада Кам'янця-Подільського у Хмельницькій області просить містян таку інформацію не поширювати. 

Про це повідомив мер Кам’янця Михайло Посітко. 

Він просить мешканців міста не повідомляти, на яких заправках є пальне, та не обговорювати в Мережі місцеві АЗС. "Пам'ятаємо, що така публічна інформація в Мережі може бути "на руку" ворогу", - наголосив міський голова. 

Крім того, за його словами, варто утриматися від відвідування людних місць, а також особливо відповідально поставитися до сигналів повітряної тривоги та розпоряджень про комендантську годину.

"Наш ворог особливо жорстокий. Від нього можна чекати всього, зокрема й різних провокацій", - зауважив мер Кам’янця-Подільського.  

Як повідомлялося, до 9 травня РФ може вдатися до провокацій чи посилення обстрілів. Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник зауважує, що до цієї дати залишається не так багато часу, і це змушує українську сторону бути більш пильною на усіх напрямках, де є не лише бойові дії, але й відносне затишшя.

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