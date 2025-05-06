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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На ринку "Барабашово" у Харкові зайнялася пожежа після удару "Шахеда": з’явилося відео

На ринку «Барабашово» рятувальники гасять пожежу після російського удару 6 травня 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Ринок «Барабашово» горить після влучання «Шахеда»

Ринок «Барабашово» горить після влучання «Шахеда» / © Суспільне

На ринку «Барабашово» у Київському районі Харкова зайнялася пожежа після удару російського безпілотника. З’явилося відео наслідків ворожого удару.

Про пожежу на «Барабашово”повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.

«Пожежа на одному з найбільших ринків міста зафіксована після останнього удару ворожого безпілотника», — написав Ігор Терехов.

Вибух, внаслідок якого зайнялася пожежа, пролунав о 05:32.

Наразі на ринку «Барабашово» рятувальники гасять пожежу після російського удару.

За уточненою інформацію, Харків сьогодні вночі зазнав 20 ударів «Шахедами» у чотирьох районах міста по восьми локаціях.

Наразі відомо про двох постраждалих.

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