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На ринку "Барабашово" у Харкові зайнялася пожежа після удару "Шахеда": з’явилося відео
На ринку «Барабашово» рятувальники гасять пожежу після російського удару 6 травня 2025 року.
На ринку «Барабашово» у Київському районі Харкова зайнялася пожежа після удару російського безпілотника. З’явилося відео наслідків ворожого удару.
Про пожежу на «Барабашово”повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.
«Пожежа на одному з найбільших ринків міста зафіксована після останнього удару ворожого безпілотника», — написав Ігор Терехов.
Вибух, внаслідок якого зайнялася пожежа, пролунав о 05:32.
Наразі на ринку «Барабашово» рятувальники гасять пожежу після російського удару.
За уточненою інформацію, Харків сьогодні вночі зазнав 20 ударів «Шахедами» у чотирьох районах міста по восьми локаціях.
Наразі відомо про двох постраждалих.