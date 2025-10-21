На ринок праці України хлине мільйон мігрантів: хто приїде і де працюватиме

Мігранти з Бангладеш чи Пакистану

Реклама

До України приїде до 1 млн мігрантів з країн, де $10-15 — це великі гроші.

Про це розповів перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран ексклюзивно для «Труха Україна».

Непран зазначив, що українським будівельникам вже зараз потрібно 200-300 тисяч робітників.

Реклама

«У першу чергу, йдеться про громадян з Бангладеш чи Пакистану на посади технічних працівників: комірник на складі, робітник, підручний на будівництві, таксист. Висококваліфіковані кадри навряд чи найближчим часом до нас приїдуть», — підсумував віцепрезидент Торгово-промислової палати.

Раніше бізнес-омбудсмен Роман Ващук заявив, що з кожним українцем, який виїжджає чи гине, звільняється робоче місце для іноземця. Каже, що для багатьох іноземців життя в Україні стало б «неймовірним апгрейдом».

Що передувало

Нагадаємо, до України вже певний час приїжджають трудові мігранти, яких запрошують місцеві компанії. Найчастіше це громадяни Індії та Бангладешу. Про це розповів співзасновник HRD-club Дмитро Дегтяр в коментарі для BBC.

«Нас очікує цей потік. Він не буде масовий, але він вже є. Серед іноземців найчастіше винаймають людей з Індії та Бангладешу. Це різноробочі, спеціалісти логістики, водії, зварювальники», — зазначив експерт.

Реклама

За його словами, процес оформлення іноземців наразі довготривалий і складний — у середньому він займає близько шести місяців і потребує значних витрат з боку роботодавця.