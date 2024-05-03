На саміті миру у Швейцарії розроблятимуть спільну позицію щодо початку переговорів з РФ — ОП

У Зеленського прокоментували заяву заступника голови ГУР щодо переговорів з РФ.

На саміті миру, який має відбутись у Швейцарії 15-16 червня, буде розроблятись спільна позиція щодо початку переговорів з Росією, яку передадуть Кремлю.

Також читайте РФ хоче зірвати Саміт миру в Швейцарії: в чому агресор звинувачує Україну і глобальний Захід

Про це повідомляє Deutsche Welle, з посиланням на речника президента Сергія Никифоров.

На прохання журналістів прокоментувати інтерв'ю заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького речник президента заявив, що Україна та Швейцарія організовують саміт миру, на якому країни світу, які шанують міжнародне право, вироблять спільну позицію, яку передадуть РФ.

"Це і стане першим кроком до справедливого миру", - заявив Никифоров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що Україна не може виграти в Росії лише на полі бою, тому війна, найімовірніше, закінчиться переговорами з Москвою.

Крім того, ми раніше інформували, що Кулеба назвав дві головні умови для початку перегорів про мир з Росією.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.