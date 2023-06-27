На саміті НАТО у Вільнюсі мають бути ухвалені вирішальні політичні рішення щодо України – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив телефоном з очільником МЗС Швеції Тобіасом Більстремом та закликав до вирішальних рішень щодо членства України в НАТО на саміті у Вільнюсі.

Про це Дмитро Кулеба написав у Twitter.

"Оскільки наближається саміт у Вільнюсі, я побажав, щоб Швеція завершила свій вступ. Я також повторив наш заклик до вирішальних політичних рішень щодо членства України в НАТО", – заявив Кулеба

Міністри також обговорили питання вступу України до ЄС та спеціальний трибунал для Росії за воєнні злочини.

Україна і НАТО: актуальна ситуація

Нагадаємо, саміт НАТО у Вільнюсі 2023 року відбудеться 11-12 липня.

Тим часом переважна більшість країн Альянсу готові підтримати запрошення України до членства в НАТО. Водночас не всі зроблять це найближчим часом. Про це розповіла віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Також відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав лідерів НАТО під час зустрічі у Вільнюсі зосередитися на нарощуванні боєздатності України, а не на швидкому долученню до Альянсу.

А британський очільник МЗС Джеймс Клеверлі заявив, що його країна підтримує прискорення процедури приєднання України до НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що на саміті у Вільнюсі для України буде ухвалений "багаторічний пакет допомоги", який, зокрема, передбачатиме модернізацію ЗСУ. За його словами, це приведе Україну у відповідність до стандартів НАТО.

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