На сайті ЦВК знову відкрили доступ до інформації про вибори: що це означає

Після початку вторгнення доступ до виборчої інформації, включно зі складом комісій і списками обраних депутатів, закрили через ризики безпеки.

На сайті Центральної виборчої комісії знову відкрили доступ до інформації про вибори, зокрема дані про обраних депутатів і склади виборчих комісій. Від початку повномасштабного вторгнення ці відомості були закриті з міркувань безпеки. Також у ЦВК завершують черговий етап відновлення роботи Державного реєстру виборців.

Про це повідомив рух Чесно.

До цього часу дані про балотування можна було переглянути лише у випадку їхнього архівування, а деякі сторінки не зберігалися у Web-архіві. Через це пошук інформації про кандидатів, партії та результати голосування був значно ускладнений. Тепер на сайті ЦВК знову доступні відомості як про парламентські та президентські вибори за різні роки, так і про місцеві вибори.

Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик пояснив, що після початку вторгнення доступ до виборчої інформації, включно зі складом комісій і списками обраних депутатів, закрили через ризики безпеки. Наразі доступ відновлено повністю. Водночас триває процес повернення до роботи Державного реєстру виборців, який проходить у кілька етапів. Вже діє система періодичного оновлення даних про виборців, а також завершується впорядкування інформації про виборчі дільниці, що працюють на постійній основі.

Скриншот з сайту ЦВК. / Фото: Скріншот

"ЦВК завершує черговий етап з відновлення роботи Державного реєстру виборців — впорядкування інформації про виборчі дільниці, що діють на постійній основі. Коли ми отримаємо дозвіл від кіберфахівців на відкриття третьої компоненти реєстру, виборці зможуть перевірити свою виборчу адресу", — розповів Дубовик у коментарі Руху ЧЕСНО.

Нагадаємо, за словами Михайла Подоляка, говорити про вибори без розуміння, як завершити війну, безглуздо. Адже саме Росія порушує міжнародні правила, і саме вона має змінити свою політику.