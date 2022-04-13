На сайті ДСНС запрацювала інтерактивна мапа з місцями вибухонебезпечних предметів

На сайті ДСНС запрацювала інтерактивна мапа з місцями вибухонебезпечних предметів

В онлайн-режимі можна відстежувати детальну динаміку робіт з розмінування.

В Україні з'явилася інтерактивна мапа з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів та небезпечних ділянок.

Інтерактивна карта запрацювала на офіційному сайті ДСНС.

Тепер щдня в онлайн-режимі можна відстежувати детальну динаміку робіт щодо розмінування територій. Зокрема, йдеться про кількість виїздів, площу розмінованих територій, кількість розмінованих вибухонебезпечних предметів в кожному регіонів

Зробити це можна за посиланням: https://bit.ly/3vclOx3.

Крім того, українці можуть подати заявку про знахідку вибухонебезпечних предметів. Після цього онлайн через сторінку з інтерактивною мапою можна відстежувати статус її виконання. Зробити це можна за посиланням: https://bit.ly/3jQUBuJ або за номером 101.

Як повідомлялося, росіяни використовують в Україні саморобні вибухові пристрої - британська розвідка. Також відомі факти масових вбивств мирного населення росіянами, використання цивільних заручників як живого щита та мінування цивільної інфраструктури.